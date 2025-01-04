J1アビスパ福岡は4日、GK坂田大樹（30）がJ1柏へ完全移籍すると発表した。千葉県出身の坂田は2023年、当時J3のいわきFCから福岡へ加入。リーグ戦での出場はなかったが、24年は天皇杯に2試合出場した。坂田は福岡を通じて以下の通りコメントした。「アビスパ福岡に関わる全ての皆さま2年間応援、サポートをしていただきありがとうございました。このたび柏レイソルに移籍する事になりました。J1の舞台、ルヴァン杯優