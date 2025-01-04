グラビアアイドルの碧井菜月(長崎市出身)が自身のXを更新。へそをチラ見せするキャミソールショットを公開した。「もっと見たい?」と綴り投稿したのは、透け感たっぷりのピンクのキャミソールの裾をたくし上げる写真。へそが露わになるセクシーな1枚となっている。この投稿にファンからは「それ以上何を魅せようと」「めくりの美学」「めちゃくちゃ凄く綺麗」などの声が寄せられている。  