お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（35）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。妹で女優・伊藤沙莉（30）の結婚を祝福した。沙莉は同日、パーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireekchannel」で、劇作家・蓬莱竜太氏（48）との結婚を発表。2人が出会ったのは、21年に全国4都市で上演された舞台「首切り王子と愚かな女」。沙莉はヒロイン、蓬莱氏は原作・演出家で、舞台をつくり上げていく共