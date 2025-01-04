演歌歌手の小野寺陽介が3日に自身のアメブロを更新。当選したコーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』の福袋の中身を紹介した。【映像】吉野家や八天堂など“福袋の一軍”を紹介この日、小野寺は「福袋当たったー」というタイトルでブログを更新。「毎年、抽選ではずれてるスターバックスコーヒーの福袋」「今年当たりました」と報告した。続けて、ダンボールで届いたことを明かし「開けてみると」「タンブラーやらコ