独断で監房の鍵を開け、被拘束者１０人以上を釈放したというザンビア警察のフィリ警部/Zambia Police Service via CNN Newsource（ＣＮＮ）アフリカ南部のザンビアで、警察官１人が十数人以上の被拘束者を釈放した疑いで逮捕された。被拘束者らが大晦日（おおみそか）を祝えるように釈放したとみられている。ザンビア警察が１月１日に報道向けの発表で明らかにしたところによると、タイタス・フィリ警部は１２月３１日午前、「監房