韓国の人気グループ「BTS」のJ-HOPE（30）が、昨年12月29日に韓国南西部の国際空港で起きた、旅客機事故の被害遺族へ1億ウォン（約1070万円）を寄付した。BTSのV「White Christmas （with V of BTS）」が英国でチャートイン韓国の民間救護団体「希望ブリッジ全国災害救護協会」が発表したことを受け、現地メディアなどが報じた。朝鮮日報によると、J-HOPEは「事故の話を聞き、被害遺族の方々に少しでも役に立とうと寄付を決めた