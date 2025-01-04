Ｊ１浦和は４日、クロアチア１部ディナモ・ザグレブに期限付き移籍していたＤＦ荻原拓也の復帰を発表した。荻原は「クラブの誠意、期待に対して自分の全てを還元します」とクラブを通じてコメントした。左サイドバック（ＳＢ）が主戦場のレフティーは浦和の下部組織から２０１８年にトップチーム昇格。新潟、京都への期限付き移籍を経て、浦和に復帰した２３年は左右ＳＢとして主力を担った。昨年１月、ディナモ・ザグレブへ