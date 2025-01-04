◆ラグビー▽リーグワン第３節東京ＳＧ３０―３０トヨタ（４日・味の素スタジアム）開幕２連敗と出遅れていたリーグ１０位の東京ＳＧ（旧サントリー）と、同１１位のトヨタの一戦は３０―３０の引き分けとなった。先に流れをつかんだのは東京ＳＧ。前半５分、敵陣でＦＢ河瀬諒介が相手の防御を突破すると速いテンポで左に展開し、最後はＷＴＢ尾崎晟也が抜けだして先制トライを挙げた。ゴールも成功し、７―０とした。一