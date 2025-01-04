昨年１２月３１日に行われた園田競馬１０レースで落馬し、救急搬送された吉村智洋騎手（４０）＝園田・飯田良弘厩舎所属＝の容態について、４日、飯田調教師が「肩甲骨及び肋骨の骨折と脾（ひ）臓損傷があり、２週間程度の入院とそれに続く検査を予定していると聞いています。なお、当日（３１日に）本人と会話もできたので少し安心したところです」と明らかにした。