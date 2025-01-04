Ｊ１浦和は４日、ベルギー１部コルトレイクのＭＦ金子拓郎が完全移籍で加入すると発表した。２７歳の金子はクラブを通じて「本当に強い覚悟をもってこの移籍を決断しました。タイトル獲得のために全力で闘います」とコメントした。埼玉出身の金子は身長１７８センチ、右サイドを主戦場とする左利きのドリブラー。前橋育英高を経て、日大在学中の２０１９年に特別指定選手として札幌でＪ１デビューした。昨年７月に札幌からク