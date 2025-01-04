【モデルプレス＝2025/01/04】お笑いコンビ・エルフの荒川が4日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。【写真】エルフ荒川、ミニスカ×網タイツで美脚際立つ◆エルフ荒川、美脚＆ウエスト披露荒川は「自分のファッション最高」と添え、私服姿を披露。デニムのミニスカートに網タイツを合わせたスタイルや、黒のショート丈トップス、ビーニー、サングラスを合わせたスタイルなどを披露し、美しい脚やウ