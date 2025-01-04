6日(月)は全国的に雨や雪が降り、太平洋側でも雨具が必要になるでしょう。7日(火)以降は冬型の気圧配置になり、寒気が流れ込む見込みです。特に9日(木)頃から冬型の気圧配置が強まり、冬の嵐となるでしょう。警報級の大雪となる恐れがあります。太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。冷たい北風が強まり、一段と寒くなりそうです。6日(月)の仕事始めは太平洋側も広く雨5日(日)は冬型の気圧配置は緩むでしょう。日本海側の