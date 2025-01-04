歌手和田アキ子（74）は4日に放送された、MCを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）で、「おとき」と呼ぶ東大出身の著名シンガーとの長年にわたる親交を語った。この日の番組では、今年メモリアルイヤーを迎える歌手たちの曲や、和田とゆかりのある曲を放送。その中で、今年デビュー60周年を迎える歌手の加藤登紀子（81）に言及した。加藤は、和田がデビュー20周年の際に「今あ