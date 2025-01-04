ラ・リーガ第12節延期分が3日に行われ、レアル・マドリーは敵地でバレンシアに2-1で勝利した。リーグ戦2連勝を飾り、2位から暫定首位に浮上。カルロ・アンチェロッティ監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。敵地エスタディオ・デ・メスタージャに乗り込んだレアルは、前半27分に先制ゴールを献上。その後、MFジュード・ベリンガムのPK失敗やFWキリアン・ムバッペのゴール取消しなど1点が遠い中、後半34分にFWビニシ