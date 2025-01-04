横浜F・マリノスは4日、FW植中朝日(23)と2025シーズンの契約に合意したことを発表した。植中は2024シーズンのJ1リーグ戦で34試合に出場し、3得点をマーク。ルヴァンカップは4試合3ゴール、天皇杯は4試合3ゴールだった。