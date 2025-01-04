推しにかかれば今日もかっこいい！女子高生の推しはミステリアスな「おにーさん」／気になってる人が男じゃなかった（1）女子高生・あやが気になってるのは、CDショップで働く黒ずくめのミステリアスな「おにーさん」。でもその正体は、学校で隣の席に座る、話したこともない冴えない女子・古賀みつきでした。誤解を解かなきゃと思うものの、好きな音楽で繋がるあやに対して「おにーさん」を演じ続けてしまうみつき。正体を隠した