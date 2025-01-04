1月3日、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子が、自身のInstagramを更新。人気アイドルグループ「WEST.」の桐山照史（あきと）と結婚したことを発表した。投稿では《いつも応援してくださっている皆様へ》という文字だけの画像をアップ。そこに《この度、私狩野舞子は桐山照史さんと結婚をしました事をご報告させていただきます。まだまだ未熟者ですが、支え合いながらより一層励んで参りますので、今後とも変わらぬご指