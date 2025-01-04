女優・伊藤沙莉（さいり）の対応力に賞賛が集まっている。2024年の大みそかに放送された『第75回NHK紅白歌合戦』で、初めての司会を務めた伊藤。3度めの橋本環奈、2度めの司会だった有吉弘行に比べ、おぼつかない進行に見えたためか、放送中に自ら「すみません」と陳謝する場面もあった。ふだん言い慣れていないアーティスト名。初出場を果たした韓国の5人組ボーイズグループ「TOMORROW X TOGETHER」（トゥモロー・バイ・ト