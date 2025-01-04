◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽準々決勝東海大相模（神奈川）２―１明秀学園日立（茨城）（４日・Ｕ等々力）初出場の東海大相模が地元・神奈川で逆転勝ちし、初の４強入りを決めた。先取点は明秀学園日立。前半３４分、右ＣＫから中央でＤＦ久保遼真（はるま、２年）が頭で合わせ、ゴール右隅に決めた。同４０分、東海大相模が同点に追いついた。ＭＦ小林晄也（こうや、３年）の右足クロスを背番号１０・ＭＦ沖本陸