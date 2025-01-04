俳優のコン・ヒョジンとイ・ミンホが、宇宙という未知の空間で、人間味あふれる物語を繰り広げる新ドラマ「星がウワサするから」（邦題）が、いよいよ4日から韓国で放送（Netflix同時配信）開始となる。 【写真】「星がウワサするから」制作発表に出席したイ・ミンホ、コン・ヒョジン、ハン・ジウン、オ・ジョンセ 本作は、無重力の宇宙ステーションで働くボスのイブ（コン・ヒョジン）と、機密任務を持って宇宙旅行に