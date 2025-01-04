バスケットボール・千葉ジェッツに加入した東山高校在学中の瀬川琉久選手が4日、会見を行いました。瀬川選手は東山高校のエースとして、チームを初のインターハイ王者に導き、ウインターカップでもベスト4進出に貢献しました。今回は、22歳以下の特別指定選手枠でのプロ契約。高校から直接Bリーグへ加入する選手は前例が少ないですが、瀬川選手は「自分の最初の目標であるロス五輪出場に1番近づける道だと思ったからです」とコメン