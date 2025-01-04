お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼（５３）が２日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫおぎやはぎのメガネびいき」に出演。幼少期に離婚した自身の父親と、父にまつわる“事件”を語った。１〜２カ月前、裁判所からある封書が届いたといい、矢作は「父のお姉さんが車で事故を起こしたらしい。保険に入っていなかったとかで、金額でいうとたいした金額でもなかったんだけど、その支払いをしてくれないかっていうのがきた」