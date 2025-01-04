女優の永野芽郁（25）が4日放送のTokyoFM「三菱重工presents永野芽郁明日はどこ行こ？」（土曜前11・30）に出演。怖いと思う瞬間について語った。今年の目標に怖がりを克服することを挙げたリスナーからメールが届き、入浴中に怖いと感じることがあると悩みを打ち明けられる一幕があった。「怖がりなことは悪いことじゃないから…いいのよ別に」と言葉をかけ「私もよく“怖っ”て言ったりするから」と自身にも心当た