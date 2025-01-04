J1のFC東京は4日、J2鳥栖のブラジル人FWマルセロ・ヒアン（22）が期限付き移籍で加入すると発表した。マルセロ・ヒアンはバイーア（ブラジル）から22年8月に当時J2の横浜FCに加入。23年はJ1で23試合3得点、鳥栖へ移籍した24年は30試合14得点だった。FC東京はJ1通算280試合で91得点をマークしたFWディエゴ・オリヴェイラ（34）が昨季限りで引退していた。クラブを通じたマルセロ・ヒアンのコメントは以下のとおり。「東京