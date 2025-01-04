「全国高校サッカー選手権・準々決勝、東福岡０（５ＰＫ４）０静岡学園」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム））東福岡がＰＫ戦の末に準決勝進出を決めた。３−３で迎えた静岡学園の４人目がクロスバーの上に外した。決めれば勝利の東福岡の５人目も上に外したが、続く静岡学園の６人目が再びクロスバーの上へ。最後は東福岡の６人目が冷静に決めた。