サッカーの第１０３回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアムとフクダ電子アリーナで準々決勝が行われた。前橋育英（群馬）が堀越（東京Ａ）を１―０で破り、優勝した２０１７年度大会以来の４強入り。東福岡（福岡）は静岡学園（静岡）と０―０でもつれこんだＰＫ戦を５―４で制し、優勝した１５年度大会以来の準決勝進出を決めた。