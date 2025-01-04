昨年末に女優・川島海荷との結婚を発表した競泳元日本代の中村克が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「観戦無料なので気軽に会場までお越しください！僕は１／２６の日曜日の５０ｍ自由形にエントリーしています！会場は東京アクアティクスセンターです。」と記し、今月２４日から３日間、開催される北島康介杯に出場すると報告した。中村と川島は昨年１２月２３日にそれぞれのＳＮＳで結婚を発表。中村は「これまで