静岡県警察本部4日午後1時25分ごろ、静岡県伊豆市下白岩の飲食店「浅草じゅうろく修善寺はなれ」に車が突っ込んだと目撃者から110番があった。伊豆中央署によると、40代の女性客が病院に搬送された。軽傷とみられる。店は県道沿いにあり、車の前方左側が入り口に突っ込んだという。署は詳しい状況を調べている。