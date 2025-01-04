ヤクルトの妄想開幕オーダーに「ポスト村上」として期待の3年目を据えた(C)産経新聞社2025年のプロ野球は3月28日にセ・パ同時開幕。今年はどんなドラマが待っているのか、一足早く“妄想”開幕オーダーを考えてみたい。今回はヤクルト編だ。【動画】「ポスト村上」が待望のプロ初アーチ！澤井廉が豪快3ランヤクルトの開幕戦の相手は前年リーグ覇者の巨人。しかも敵地・東京ドームでの対戦となれば、思い出されるのが、1997年4