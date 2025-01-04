タレントの上原さくらが2日に自身のアメブロを更新。初売りで娘のために購入した福袋を紹介した。この日、上原は「初売りで購入してきたものです」と切り出し、子供服ブランド『mezzo piano（メゾ ピアノ）』の福袋を購入したことを報告。「娘も私も好きな『メゾピアノ』のアイテムがアウター含めて5点も入って16,500円は超魅力的でした」とコメントし、福袋の中身の写真を公開した。続けて「50%オフのダウンも購入」したといい「