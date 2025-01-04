第103回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が4日に行われ、前橋育英（群馬）と堀越（東京A）が対戦した。7大会ぶりの全国制覇を目指す前橋育英と、前回大会4強の堀越が激突した関東勢対決。前半は前橋育英が押し気味に試合を進めるが、堀越の守護神GK佐藤晴翔の牙城を崩せず、ゴールレスのまま後半へ。迎えた後半も攻勢に出た前橋育英は55分、佐藤耕太のポストプレーからボックス右でパスを受けた黒沢佑晟が右足でシュー