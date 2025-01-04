『聖女になるので二度目の人生は勝手にさせてもらいます 2 〜王太子は、前世で私を振った恋人でした〜』（小々森鵺：漫画、新山サホ：原作、羽公：キャラクター原案/KADOKAWA）第23回【全32回】婚約者に捨てられたうえに流行り病を患い、18歳という若さでこの世を去ったセシル。「来世は自由にたくましく、自分の思う通りに生きてやる！」そう誓った500年後、セシルは、前世の記憶と“不思議な力”を持った少女・リズに生まれ変わ