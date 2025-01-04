バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は4日、ホーム酒田市でデンソーエアリービーズとの今年の初戦に臨みました。 リーグ戦13位のアランマーレに対し、デンソーは2位。アランマーレに地元の大きな声援が送られましたが、アランマーレはセットカウント0対3（20-25,19-25,15-25）のストレートで敗れ、11連敗となりました。通算成績は