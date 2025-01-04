日本テレビ「あの時実は…巨人リーグ優勝の裏側全部話しますSP」が昨年12月30日午前7時から放送され、浅野翔吾外野手（20）があの劇的な満塁アーチの“裏話”を明かして先輩チームメートたちにうらやましがられる場面があった。岸田行倫捕手（28）をMC役に、井上温大投手（23）、中山礼都内野手（22）、浅野の4人による“ブレークスター”座談会。そのなかで発表された2024年シーズンの名場面の一つに8月14日の阪神戦（東京D