お笑いタレント東野幸治（57）が、3日夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。25年最初の放送で「新年1発目。おめでたい話。ノブコブ吉村君が結婚しました！」と、元日1日に結婚を発表した平成ノブシコブシ吉村崇（44）を祝福した。東野は、吉村から「前日にLINEがきまして。『お時間ありますか。お電話したいんですけど』って。何度も言うけど、このパターンは100％、いや105％、結婚なんで僕から電話して」。メッ