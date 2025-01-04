このお話は、ますまゆ ⭐︎育児・エピソード漫画(@masumayu3)さんの友人の体験に基づくものです。隣野さんの話に抗議するため、役員の人たちに示談書を証拠として見せた主人公それにもかかわらず、隣野さんは話をはぐらかします。しかし、主人公の手にはさらなる証拠が握られていたのです。『お宅のお子さんが車を傷つけました』第10話をごらんください。 ©masumayu3 ©masumayu3