【モデルプレス＝2025/01/04】YouTuber・TikTokクリエイターのMINAMIが3日、自身のTikTokを更新。【写真】人気YouTuberみなみ、実の姉＆妹が似てる◆MINAMI、姉＆妹とのTikTok公開MINAMIは姉のなつき、妹のるいかとともに自撮りをしながら歌を歌う様子の動画を公開。可愛らしく映る3人の様子を受けて、コメント欄では「可愛すぎる」「3人とも似てる！」「憧れる」「美人姉妹」などの声が届いている。ティーンから人気を集めるクリ