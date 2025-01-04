【モデルプレス＝2025/01/04】女優の鈴木保奈美が2025年1月4日、自身のInstagramを更新。第101回箱根駅伝の沿道から応援する様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】鈴木保奈美、箱根駅伝を沿道から応援◆鈴木保奈美、箱根駅伝を沿道から応援鈴木は「2日間駅伝を堪能する。今年もドラマだったわあ」と2日から3日にかけて行われた第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を観戦している様子を投稿。沿道で選手を応援する姿