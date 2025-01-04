【モデルプレス＝2025/01/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3日、自身のX（旧Twitter）を更新。ミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】大谷映美里、美脚輝くミニスカ姿◆大谷映美里、ミニスカから美脚チラリ大谷は「ポニーテール好きかしら〜」とつづり、写真を投稿。黒のニットトップスと大きなリボンが印象的な赤のミニスカート姿で、ほっそりとした美しい脚をのぞかせた。この