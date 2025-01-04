NHK大河ドラマが初めて江戸中期を描く2025年『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公は、横浜流星が演じる蔦屋重三郎（以下、蔦重）。色街・吉原に生まれ育ち、遊郭や遊女にまつわる出版物でヒットを連発。江戸の出版界を牽引した人物だ。【写真】『べらぼう』に登場！蔦重と吉原13人の女たち大河ドラマでは、小芝風花や福原遥が花魁役で登場し、吉原が物語の重要な舞台となる。「幕府が公認した江戸で唯一の遊郭が吉原です。