冷凍宅配弁当「ナッシュ（nosh）」が好調だ。2018年のサービス開始からの累計販売食数は、昨年で9000万食を突破している。レンジで温めればすぐに食べられ、食器洗いの必要もない。さらには、全メニューが糖質30g・塩分2.5g以下と栄養管理までしっかりできていることから、忙しい人やダイエット中の人から人気を集めている。ネット広告でも頻繁に見かけるため、「ナッシュ」に興味を持っているものの「手軽で美味しいなんて、