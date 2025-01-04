2024年1〜11月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「ライフスタイル」ジャンルの人気記事です。（初公開日は10月4日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。私たちにとって身近な存在の、イオンモールをはじめとした複合商業施設。休日に買い物に出かけて、そのつい