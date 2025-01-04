J1浦和は4日、ベルギー1部コルトレイクからMF金子拓郎（27）が完全移籍で加入すると発表した。金子はクラブを通じ「本当に強い覚悟をもってこの移籍を決断しました。タイトル獲得のために全力で闘います。よろしくお願いします」とコメントした。金子は23年7月、札幌からクロアチア1部のディナモ・ザグレブへ期限付き移籍。公式戦41試合5得点6アシストでリーグとカップ戦の2冠に貢献した。コルトレイクへ完全移籍した今季は1