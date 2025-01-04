第101回箱根駅伝は、青山学院大学が2年連続8回目の総合優勝を達成。10区の小河原陽琉選手(1年)は、キャプテン・田中悠登選手(4年)からタスキを受け取る際に言われた驚きの言葉を明かしました。優勝メンバーが3日、日本テレビ系『完全密着！箱根駅伝』に生出演。「レース直後の今だからこそ話せるここだけの話」を聞かれ、小河原選手が挙手します。初出場の箱根駅伝で10区を任された1年生。緊張の面持ちで待つ鶴見中継所で、9区の田