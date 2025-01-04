「全国高校サッカー選手権・準々決勝、東海大相模２−１明秀学園日立」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）創部６１年目で選手権の全国大会初出場となった東海大相模（神奈川）が、２３年全国高校総体王者の明秀学園日立（茨城）を破って４強入りし、国立進出を決めた。先制点こそ許したが、ＭＦ沖本陸（３年）、ＭＦ高畑旺崇（３年）の得点で後半に逆転。有馬信二監督は「選手たちが素晴らしい。目から汗が出ました。感