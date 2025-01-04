ファッションブランド｢X-girl｣は、ワーナーブラザース･ディスカバリー グローバル･コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、THE POWERPUFF GIRLS(パワーパフ ガールズ)とのコラボレーションコレクションを2025年1月1日(水)より発売いたします。また、発売に先駆け2024年12月27日(金)より先行予約の受付を開始いたします。 パワーパ