携帯の充電ケーブルなどの「コード類」は、ぐちゃぐちゃになりがち。「スッキリとまとめたい」と思う方も多いのではないでしょうか？関西電力の公式インスタグラムアカウント（@kanden.jp）が、そんな時に役立つ「身近なものを使ったライフハック」を紹介しています。【動画】ストローが万能アイテムだったとは！鉛筆削りでらせん状にした「ストロー」を巻き付ければOKなんと、「ストロー」を使うだけでスッキリ綺麗にまとめられる