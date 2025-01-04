RB大宮アルディージャは4日、横浜FCからブラジル人FWカプリーニ(27)の完全移籍加入を発表した。カプリーニはブラジル出身で、ブラジル国内のクラブを転々。2023年にロンドリーナから横浜FCへ完全移籍した。明治安田J2リーグへ降格して迎えた2024シーズンは、リーグ戦38試合すべてでプレーし、7得点を記録。YBCルヴァンカップでは1試合1得点を記録し、天皇杯でも1試合出場した。J1復帰を叶えた横浜FCを離れ、J2復帰を果たしたRB大宮