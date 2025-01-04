FC町田ゼルビアは4日、鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍していたFW沼田駿也(25)の復帰を発表した。沼田は大阪府出身で、2022年に関西大学からレノファ山口FCに入団。2023年は町田へ完全移籍し、J2リーグで33試合2得点を記録した。J1リーグに昇格して迎えた2024年は出番を減らし、7月に鹿児島へ期限付き移籍。町田でのシーズン前半はJ1で1試合、YBCルヴァンカップで2試合のプレーにとどまったが、鹿児島ではJ2で10試合に出場した