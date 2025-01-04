◆全国高校サッカー選手権東福岡０―０（PK５−４）静岡学園（４日、神奈川・ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）準々決勝が行われ、東福岡が静岡学園の猛攻に耐え、PK戦を制し、９大会ぶりの４強に勝ち進んだ。両校は日本のサッカー界に多くの逸材を輩出。名門校対決としても注目を浴びた。両校の主なOBを紹介する。◆東福岡と静岡学園の主なサッカー部OB静岡学園・三浦知良（アトレチコ鈴鹿） 